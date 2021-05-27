МЧС проработает вопрос о новых рейсах для вывоза россиян из Газы

Граждане России выходят из самолета Ил-76 МЧС России (Фото: МЧС России / ТАСС)

МЧС России рассматривает вопрос о дополнительных авиарейсах для вывоза россиян из сектора Газа, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что 27 мая самолет Ил-76 МЧС доставил в Москву 64 гражданина России, в том числе 31 ребенка, вывезенных из сектора Газа. «Сроки и маршруты для дополнительных рейсов прорабатываются», — сказали в МЧС.

Граждане эвакуировались добровольно, в полете их сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС. Состояние эвакуированных удовлетворительное, добавили в ведомстве.

20 мая президент Владимир Путин распорядился начать добровольную эвакуацию россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа из-за обострения обстановки.