Путин распорядился эвакуировать россиян и граждан СНГ из сектора Газа

Фото: Yasser Qudih / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан России и стран СНГ, которые выразят такое желание. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», — говорится в документе.

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