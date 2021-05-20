Политика , 20 мая, 13:31
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Путин распорядился эвакуировать россиян и граждан СНГ из сектора Газа
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан России и стран СНГ, которые выразят такое желание. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», — говорится в документе.
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