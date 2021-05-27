Борт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира

Спецборт МЧС с 64 гражданами России, эвакуированными из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщает в Facebook посольство России в Египте.

В дипмиссии указали, что 26 мая через границу Палестины и Египта была вывезена группа россиян в составе 64 человек.

«Эвакуированные доставлены в Каирский международный аэропорт, куда за ними прибыл самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям России. В ночь на 27 мая он вылетел в Москву», — говорится в сообщении.

В посольстве поблагодарили власти Египта «за отзывчивое отношение к обращению по поводу организации вывоза российских граждан через египетскую территорию» и всестороннее содействие.