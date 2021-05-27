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Палестино-израильский конфликт ,  

Борт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Каира

Спецборт МЧС с 64 гражданами России, эвакуированными из сектора Газа, вылетел из Каира в Москву. Об этом сообщает в Facebook посольство России в Египте.

В дипмиссии указали, что 26 мая через границу Палестины и Египта была вывезена группа россиян в составе 64 человек.

«Эвакуированные доставлены в Каирский международный аэропорт, куда за ними прибыл самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям России. В ночь на 27 мая он вылетел в Москву», — говорится в сообщении.

В посольстве поблагодарили власти Египта «за отзывчивое отношение к обращению по поводу организации вывоза российских граждан через египетскую территорию» и всестороннее содействие.

Началась эвакуация россиян из сектора Газа
Политика
Последствия авиаударов Израиля по сектору Газа

По данным ТАСС, самолет Ил-76 вылетел примерно в 00:10 по местному времени (01:10 мск). Он должен совершить посадку в аэропорту Домодедово.

Распоряжение о возможности эвакуации россиян и граждан стран СНГ на прошлой неделе подписал президент России Владимир Путин. Документ предполагает вывоз из зоны конфликта тех, кто изъявит такое желание.

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Утром 26 мая «РИА Новости» со ссылкой на сообщение посольства России в Палестине сообщили, что из сектора Газа началась эвакуация россиян. В дипмиссии отмечали, уже эвакуировано более 70 россиян. Еще 90 человек, в том числе граждан Казахстана, Украины и Молдавии, только планируется эвакуировать.

Конфликт Израиля и Палестины обострился в начале мая после того, как израильские власти по решению суда начали выселять несколько арабских семей в Восточном Иерусалиме. Из-за этого в городе начались протесты и столкновения палестинского населения и израильской полиции. В конфликт вмешалось палестинское движение ХАМАС, которое начало обстрел Израиля. Израиль в совю очередь начал наносить удары по сектору Газа.

МЧС эвакуация сектор Газа Каир
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