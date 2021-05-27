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В Приамурье ввели режим ЧС из-за паводка

В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка, сообщил глава Приамурья Василий Орлов, его слова приводятся на сайте правительства.

На данный момент подтоплено 22 приусадебных участка: пять — в Зейском районе, 11 — в Селемджинском, шесть — в Сковородинском, частично затоплено также восемь автомобильных дорог.

В 14 муниципальных образованиях повреждены объекты транспортной инфраструктуры, нарушено транспортное сообщение с четырьмя населенными пунктами.

Всего повреждено 297 участков автомобильных дорог протяженностью 336 км, разрушено два моста и 14 водопропускных труб.

«В этом году с таким масштабом разрушений дорог в весенний период регион столкнулся впервые», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин. Причиной служит сильное обводнение в прошлые годы, раннее потепление привело к обильному таянию снегов и осадкам. «В условиях накопленного недоремонта дороги с нулевым профилем переувлажнялись и разрушались», — пояснил министр.

Из-за не перестающего дождя еще сохраняется вероятность подъема воды в реках Приамурья.

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Главное управление МЧС по региону, в свою очередь, сообщает, что автомобильные дороги в Селемджинском и Сковородинском районах освобождены от воды.

В Зейском районе подтоплено три участка дороги Зея — Ивановка, в Серышевском районе — участок дороги Державинка — Автономовка. В селе Овсянка остаются подтопленными пять приусадебных участков, в Сковородинском районе — четыре приусадебных участка.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что паводки могут затронуть 1,5 млн россиян, живущих в 5 тыс. населенных пунктов. По его словам, подъем воды в реках угрожает в первую очередь регионам Дальнего Востока.

Амурская область паводок режим ЧС
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В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводков
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В Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре
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