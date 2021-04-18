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В Москве организаторы вечера в поддержку ЛГБТ заявили о срыве мероприятия

В столице полиция не дала провести благотворительный вечер в поддержку ЛГБТ под названием «Покажи мне любовь». Об этом сообщили в Instagram организаторы встречи.

«К сожалению, полиция сорвала наше мероприятие», — отмечается в сообщении.

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Фото:Алексей Голубев / Интерпресс / ТАСС

По словам организаторов, полицейские не разрешили открыть дополнительное помещение, где смогли бы разместиться все гости, и «под разными предлогами» не давали впускать на мероприятие людей. В итоге правоохранители пригрозили участникам встречи задержаниями. «Сотрудники полиции в неофициальной форме сообщили организаторам, что если они не остановят проведения мероприятия, начнутся задержания», — уточняется в сообщении.

После этого благотворительный вечер отменили. Организаторы допустили, что проведут его в онлайн-формате.

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Telegram-канал Avtozak Live передает, что помимо полиции на мероприятие пришли активисты движений SERB и НОД в костюме санитаров, которые хотели сорвать встречу.

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Как сообщало издание «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу мероприятия, в его программе были спектакль-перфоманс «ТехноТеатра» по мотивам переписки участниц Pussy Riot Марии Алехиной и Люси Штейн, аукцион, выставка современного искусства, DJ-сет. Место проведения организаторы держали втайне, сообщая его желающим прийти через личные сообщения. Издание Sota Vision пишет, что мероприятие должно было состояться на территории московского дизайн-завода «Флакон».

В 2019 году опрос Левада-центра показал, что 47% россиян поддерживают равные права для геев и лесбиянок. Против высказались 43%. Почти 40% россиян также сообщили, что нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) заявили о своем негативном отношении.

Москва ЛГБТ полиция
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