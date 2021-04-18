В Москве организаторы вечера в поддержку ЛГБТ заявили о срыве мероприятия

В столице полиция не дала провести благотворительный вечер в поддержку ЛГБТ под названием «Покажи мне любовь». Об этом сообщили в Instagram организаторы встречи.

«К сожалению, полиция сорвала наше мероприятие», — отмечается в сообщении.

По словам организаторов, полицейские не разрешили открыть дополнительное помещение, где смогли бы разместиться все гости, и «под разными предлогами» не давали впускать на мероприятие людей. В итоге правоохранители пригрозили участникам встречи задержаниями. «Сотрудники полиции в неофициальной форме сообщили организаторам, что если они не остановят проведения мероприятия, начнутся задержания», — уточняется в сообщении.

После этого благотворительный вечер отменили. Организаторы допустили, что проведут его в онлайн-формате.