Метеорологи ООН спрогнозировали рекордно теплый год в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет с вероятностью 90% наступит рекордно теплый год в истории наблюдений. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН. Отчет опубликовала Метеорологическая служба Великобритании.

«Вероятность того, что в ближайшие пять лет по меньшей мере один год превзойдет показатели 2016-го, считающегося самым теплым годом на данным момент, составляет 90%», — говорится в сообщении.

По прогнозам ВМО, средняя температура на поверхности суши и моря в каждый из годов этого пятилетнего периода будет по крайней мере на один градус Цельсия выше температурных значений доиндустриальной эпохи. В самый жаркий год температура с вероятностью 40% может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

В 2020 году средняя температура превышала базовые значения доиндустриальной эпохи на 1,2 градуса. Прошлый год вошел в первую тройку самых теплых лет в истории наблюдений.