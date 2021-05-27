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Метеорологи ООН спрогнозировали рекордно теплый год в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет с вероятностью 90% наступит рекордно теплый год в истории наблюдений. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН. Отчет опубликовала Метеорологическая служба Великобритании.

«Вероятность того, что в ближайшие пять лет по меньшей мере один год превзойдет показатели 2016-го, считающегося самым теплым годом на данным момент, составляет 90%», — говорится в сообщении.

По прогнозам ВМО, средняя температура на поверхности суши и моря в каждый из годов этого пятилетнего периода будет по крайней мере на один градус Цельсия выше температурных значений доиндустриальной эпохи. В самый жаркий год температура с вероятностью 40% может превысить доиндустриальный уровень на 1,5 градуса.

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Фото:Lucas Jackson / Reuters

В 2020 году средняя температура превышала базовые значения доиндустриальной эпохи на 1,2 градуса. Прошлый год вошел в первую тройку самых теплых лет в истории наблюдений.

Ранее директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета Владимир Катцов рассказал, что темпы прироста температуры в рамках климатических изменений в России выше, чем средние значения по миру. Так, прирост температуры за последние десять лет в России составил 0,51 градуса, тогда как среднемировой показатель прироста находится на уровне 0,18 градуса.

Об опережающих темпах потепления в России по сравнению с общемировыми также говорил директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин. По его словам, сейчас глобальное потепление составляет 0,2 градуса за десять лет, а в России эти изменения идут примерно в два раза быстрее.

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