В Пентагоне отказались назвать Россию «врагом»

Никто в Пентагоне не называет Россию «врагом» США и НАТО. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

«Никто не вешает ярлык «враг» на Россию. Это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России», — заявил Кирби.

Так он ответил журналисту, который назвал Москву «врагом» НАТО, говоря о совместных учениях Сербии и России.

Как сообщали ранее в Минобороне России, в Сербии начались российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности. В них приняли участие подразделения спецназа двух стран.