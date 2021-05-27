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Политика ,  
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В Пентагоне отказались назвать Россию «врагом»

Никто в Пентагоне не называет Россию «врагом» США и НАТО. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

«Никто не вешает ярлык «враг» на Россию. Это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России», — заявил Кирби.

Так он ответил журналисту, который назвал Москву «врагом» НАТО, говоря о совместных учениях Сербии и России.

Помпео назвал Россию врагом США
Политика

Как сообщали ранее в Минобороне России, в Сербии начались российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности. В них приняли участие подразделения спецназа двух стран.

В феврале официальный представитель Пентагона заявил, что Россия представляет угрозу для всех членов НАТО, включая США, так как она «подрывает прозрачность и предсказуемость, а также использует венную силу для достижения своих целей.

В конце прошлого года Майк Помпео, занимавший тогда пост госсекретаря США, сказал, что Россия входит в число врагов Соединенных Штатов. «Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке», — отметил он.

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