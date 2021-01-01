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Политика ,  
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Помпео назвал Россию врагом США

Россия входит в число врагов США, а ее президент Владимир Путин угрожает всем американцам, которые любят свободу. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в радиошоу Марка Левина. Его интервью опубликовано на сайте правительства США.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке», — сказал Помпео.

Он также назвал Путина «реальным риском» для тех, кто «любит свободу».

Байден назвал Россию главной угрозой для США
Политика
Джо Байден

Избранный президент США Джо Байден ранее говорил, что Россия представляет собой основную угрозу для США в международных делах. «Самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов», — указал политик.

Главным врагом США Россию назвала треть американцев из опроса компании Gallup, проведенного зимой 2019 года. Помимо России большая часть респондентов указала в качестве главного врага своей страны Китай и Северную Корею.

США Майк Помпео Россия
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