Помпео назвал Россию врагом США

Россия входит в число врагов США, а ее президент Владимир Путин угрожает всем американцам, которые любят свободу. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в радиошоу Марка Левина. Его интервью опубликовано на сайте правительства США.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке», — сказал Помпео.

Он также назвал Путина «реальным риском» для тех, кто «любит свободу».

Избранный президент США Джо Байден ранее говорил, что Россия представляет собой основную угрозу для США в международных делах. «Самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов», — указал политик.