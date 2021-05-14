В Петербурге задержали избивавшего одну собаку другой собакой мужчину

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В Невском районе Петербурга полиция задержала мужчину, который избивал двух собак, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

«13 мая в полицию Невского района поступило сообщение о жестоком поведении мужчины, который у дома 1 по улице Крыленко избивал двух собак. Произошедшее было зафиксировано очевидцем на видео», — сообщили в полиции.

Правоохранительные органы организовали проверку и задержали этого мужчину. По данным МВД, им оказался 33-летний местный житель, в отношении него завели административное дело о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). В ведомстве сообщили, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На видео, снятом очевидцами, опубликованном телеканалом «78.ru», видно, как мужчина взял одно животное за шкирку, а второму скрутил передние лапы, после этого он ударил одной собакой другую собаку.