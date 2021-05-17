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Общество ,  
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В Петербурге задержали избившего подростка мужчину

Видео: МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Видео: МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Video

В Петроградском районе Петербурга мужчина избил подростка, который ударил его дочь качелями на детской площадке. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по городу.

По данным полиции, инцидент произошел 16 мая во дворе дома 13 по ул. Большая Зеленина: мужчина избил 14-летнего подростка. Об избиении в полицию сообщила мать мальчика. «Потерпевший подросток с травмой головы и переломом в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в детскую городскую больницу», — сказали в главке.

После произошедшего задержали 33-летнего мужчину, который является директором коммерческой фирмы. Задержанный объяснил полиции, что пострадавший подросток задел его дочь качелями, а мужчина решил заступиться за нее и ударил мальчика.

Полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство).

В Подмосковье мужчина избил девятилетнего ребенка и ранил его ножом
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В ноябре 2020 года в Подольске мужчина избил девятилетнего ребенка и ранил его ножом. В больнице у мальчика нашли пять колото-резаных ранений на животе и спине. В прокуратуре Подмосковья уточнили, что, предварительно, на ребенка напал сожитель его опекунши, проживающий в ее квартире. Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего).

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