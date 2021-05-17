В Петербурге задержали избившего подростка мужчину

Видео: МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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В Петроградском районе Петербурга мужчина избил подростка, который ударил его дочь качелями на детской площадке. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Главного управления МВД по городу.

По данным полиции, инцидент произошел 16 мая во дворе дома 13 по ул. Большая Зеленина: мужчина избил 14-летнего подростка. Об избиении в полицию сообщила мать мальчика. «Потерпевший подросток с травмой головы и переломом в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в детскую городскую больницу», — сказали в главке.

После произошедшего задержали 33-летнего мужчину, который является директором коммерческой фирмы. Задержанный объяснил полиции, что пострадавший подросток задел его дочь качелями, а мужчина решил заступиться за нее и ударил мальчика.

Полиция возбудила дело по ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство).