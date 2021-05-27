Лукашенко поддержал идею ввести ответственность за призывы к санкциям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение о введении ответственности за призывы к санкциям, передает «БелТА»

«Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято. Опять, не наше ноу-хау, но очень нужное для нашей страны», — сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос на встрече в парламенте, где также присутствовали представители общественности.

Президент отметил, что такое предложение надо проработать.

Прошлой осенью западные страны ввели санкции против Белоруссии на фоне президентских выборов, прошедших в августе, и последовавших за ними протестов. Тогда один только ЕС ввел три пакета ограничений, под которые попали чиновники и компании.