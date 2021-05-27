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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко поддержал идею ввести ответственность за призывы к санкциям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение о введении ответственности за призывы к санкциям, передает «БелТА»

«Если вы на мой уровень или в парламент внесете предложение об ответственности за призывы к санкциям, гарантирую, что это будет принято. Опять, не наше ноу-хау, но очень нужное для нашей страны», — сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос на встрече в парламенте, где также присутствовали представители общественности.

Президент отметил, что такое предложение надо проработать.

Белоруссия допустила выход из совместных с ЕС программ из-за санкций
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Прошлой осенью западные страны ввели санкции против Белоруссии на фоне президентских выборов, прошедших в августе, и последовавших за ними протестов. Тогда один только ЕС ввел три пакета ограничений, под которые попали чиновники и компании.

Вопрос введения санкций против Белоруссии снова начал обсуждаться после инцидента с самолетом Ryanair, который на пути из Афин в Вильнюс получил сообщение о бомбе на борту и сел в Минске. После проверки лайнера взрывчатку не обнаружили. Этим рейсом летели экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. Их сняли с рейса и арестовали на два месяца.

В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин допустил, что в России введут уголовную ответственность за призывы к санкциям против страны. После этого глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что при комитете создали рабочую группу, которая должна определить степень ответственности «за действия, влекущие санкции» против России.

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В 2018 году Госдума уже принимала в первом и втором чтении законопроект об уголовной ответственности за помощь во введении ограничений в отношении страны. Согласно проекту, преступлением можно считать предоставление иностранцам «рекомендаций» или передача им «сведений», которые привели или «могли привести» к санкциям. За это предлагалось наказывать штрафом до 500 тыс. руб., арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет.

Александр Лукашенко Белоруссия санкции
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