Лукашенко потребовал компенсации от стран ЕС за инцидент с бортом Ryanair

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Западные страны должны возместить Белоруссии расходы, связанные с экстренной посадкой самолета Ryanair, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «СБ. Беларусь сегодня».

«Если вы (страны ЕС. — РБК) готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента», — сказал он.

Президент пояснил, что компенсация требуется службам МЧС, Минздраву, саперам, кинологам и спецслужбам, которые были задействованы в операции в соответствии со всеми международными правилами.

На предположения представителей ЕС, что инцидент с самолетом был операцией белорусских спецслужб, глава государства ответил, что это ему льстит. «Спасибо. Если это операция, то обратите внимание, она прошла без сучка и задоринки», — похвалился Лукашенко.