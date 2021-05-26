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Политика ,  
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Лукашенко потребовал компенсации от стран ЕС за инцидент с бортом Ryanair

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Западные страны должны возместить Белоруссии расходы, связанные с экстренной посадкой самолета Ryanair, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «СБ. Беларусь сегодня».

«Если вы (страны ЕС. — РБК) готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента», — сказал он.

Президент пояснил, что компенсация требуется службам МЧС, Минздраву, саперам, кинологам и спецслужбам, которые были задействованы в операции в соответствии со всеми международными правилами.

На предположения представителей ЕС, что инцидент с самолетом был операцией белорусских спецслужб, глава государства ответил, что это ему льстит. «Спасибо. Если это операция, то обратите внимание, она прошла без сучка и задоринки», — похвалился Лукашенко.

Лукашенко впервые прокомментировал посадку самолета Ryanair в Минске
Политика
Александр Лукашенко

23 мая лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске из-за сообщения, что на борту находится бомба. На пути к аэропорту самолет сопровождал истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

По прилете лайнер проверили оперативники и взрывчатых веществ на борту обнаружено не было. На этом самолете летел экс-главред оппозиционного к официальным властям Белоруссии Telegram-канала «Nexta» Роман Протасевич, а также его девушка, россиянка Софья Сапега. Их задержали, а борт спустя несколько часов вылетел в Вильнюс.

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Протасевич и Сапега остаются в белорусском СИЗО, их арестовали на два месяца. Против Протасевича возбуждено уголовное дело, его подозревают в организации массовых беспорядков, а белорусская КГБ ранее внесла его в список террористов.

24 мая Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией ЕС и рекомендовал европейским перевозчикам не летать над республикой, а аэропортам — принимать белорусские самолеты. Позже к этому решению присоединились Великобритания и Украина.

Канцлер Германии Ангела Меркель также сообщила о намерении ЕС вести против Белоруссии новые экономические санкции и внести в черные списки новые лица и организации. «Мы очень интенсивно обсуждали этот вопрос, и все согласились, что это беспрецедентный и неприемлемый акт», — сказала она.

Александр Лукашенко компенсация самолет Белоруссия
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