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Жюри «Артдокфеста» объявило победителей

Фото: artdocfest.com
Фото: artdocfest.com

В Риге жюри объявило лауреатов международного фестиваля документального кино «Артдокфест», который проходил в Латвии с 28 апреля по 3 мая. Списки победителей опубликованы на официальном сайте фестиваля.

Лучшим фильмом конкурса 2021 года жюри признали «Тихий голос» режиссера, работающего под псевдонимом Река Валерик. В картине рассказывается о бойце ММА из Чечни, который был вынужден покинуть республику после того, как его родственники узнали о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Лучшим режиссером стал Виктор Косаковский, который представил на конкурсе фильм «Гунда» о жизни свиньи.

Специальный приз жюри получила картина «Земля голубая, будто апельсин» Ирины Цилык. Кроме того, фильм «Байконур. Вторжение» Дмитрия Громова и Ангела Ангелова удостоилась особого упоминания жюри.

Лучшим в конкурсной программе «Балтийский фокус» стал фильм «Тревожные воспоминания» Элины Ланге-Ионатамишвили. Лучшим режиссером признали Гедре Жицките за фильм «Прыжок».

Материал дополняется.

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