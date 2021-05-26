СМИ сообщили о подозрении против рэпера Элджея в пьяной езде

Элджей (Алексей Узенюк) (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Рэпера Алексея Узенюка, известного под псевдонимом Элджей, остановили сотрудники ГИБДД из-за того, что он был за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщают РЕН ТВ и «Комсомольская правда» со ссылкой на источники, а также Telegram-канал Baza.

Baza и «Комсомольская правда» пишут, что сотрудники ГИБДД попытались остановить BMW I8, за рулем которого был Элджей, но рэпер не отреагировал на требования. Тогда полиция организовала за ним погоню.

Baza сообщает, что в погоне машины разогнались до 230 км/ч. Узенюка догнали и остановили у обочины. На Элджея составили административный протокол.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что к ним информация о случившемся не поступала. Представитель рэпера Влад Козлов давать комментарии отказался.