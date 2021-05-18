На юго-востоке Москвы несовершеннолетний водитель сбил людей на тротуаре

Фото: DtOperativno / Telegram

В Москве, на Волгоградском проспекте, в районе дома 32, водитель сбил на тротуаре четырех пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта в Telegram.

В дептрансе отметили, что водитель не справился с управлением, в результате машина выехала на тротуар.

В Главном управлении МВД России по Москве РБК сообщили, что в результате ДТП пострадали три пешехода. Также в полиции уточнили, что водитель управлял автомобилем «ВАЗ 2106». Ведется проверка.

Позднее в дептрансе уточнили, что за рулем машины был 17-летний молодой человек, у которого не было водительского удостоверения.