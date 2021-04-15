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Сбившего пешеходов в Москве рэпера Гулиева приговорили к 4 годам колонии

Эльмин Гулиев (второй справа)
Эльмин Гулиев (второй справа) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Хамовнический суд Москвы приговорил рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке в центре Москвы, к четырем годам лишения свободы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Четыре года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься управлением транспортом сроком на три года», — сообщили в суде.

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Эльмин Гулиев

Авария произошла в сентябре 2020 года. Гулиев, находившись за рулем кроссовера Infinit,i сбил двух человек на пешеходном переходе в центре Москвы и врезался в здание. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе девушка, которая находилась в Infiniti. Столичный департамент транспорта отмечал, что водитель проехал на красный свет, по данным СК, в его крови содержались наркотики. Было возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии опьянения).

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Сам Гулиев пояснил, что он уходил от удара машины, которая внезапно выехала на перекресток. Он признал вину, при этом заявлял, что за рулем был трезв.

В апреле потерпевшие предъявили Гулиеву иск о возмещении расходов на медпомощь, лекарства, утраченного заработка, морального вреда в размере 1,5 млн руб. ТАСС пишет, что рэпер заявил о готовности полностью выплатить компенсацию.

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