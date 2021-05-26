Галяминой сократили срок ареста на пять часов

Михаил Бирюков и Юлия Галямина на заседании в Новгородском областном суде (Фото: galyamina / Telegram)

Бывшему московскому муниципальному депутату Юлии Галяминой снизили срок ареста на пять часов. Об этом РБК сообщил адвокат политика Михаил Бирюков.

«Галямина оставлена под арестом на семь суток. Срок снижен на пять часов. Время освобождения будет 15:50, ранее указывалось 20:50. В остальном — без изменений», — сказал Бирюков.

РБК обратился за комментарием в объединенную пресс-службу судов Новгородской области и пресс-службу Новгородского областного суда

Галямина — бывший депутат Тимирязевского района Москвы. 22 мая она участвовала в Земском съезде в Великом Новгороде — всероссийском собрании мундепов.