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Политика ,  
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Галяминой сократили срок ареста на пять часов

Михаил Бирюков и Юлия Галямина на заседании в Новгородском областном суде
Михаил Бирюков и Юлия Галямина на заседании в Новгородском областном суде (Фото: galyamina / Telegram)

Бывшему московскому муниципальному депутату Юлии Галяминой снизили срок ареста на пять часов. Об этом РБК сообщил адвокат политика Михаил Бирюков.

«Галямина оставлена под арестом на семь суток. Срок снижен на пять часов. Время освобождения будет 15:50, ранее указывалось 20:50. В остальном — без изменений», — сказал Бирюков.

На Юлию Галямину составили два протокола после съезда в Новгороде
Политика
Юлия Галямина

РБК обратился за комментарием в объединенную пресс-службу судов Новгородской области и пресс-службу Новгородского областного суда

Галямина — бывший депутат Тимирязевского района Москвы. 22 мая она участвовала в Земском съезде в Великом Новгороде — всероссийском собрании мундепов.

На встречу пришла полиция и задержала Галямину, а также делегата от Санкт-Петербурга Виталия Боваря. Власти заявили о нарушении мер против коронавируса на мероприятии. При этом, по словам мундепа московского района Останкино Сергея Цукасова, на заседании были 25 человек, в то время, как указ новгородского губернатора допускает одновременное пребывание в помещении не более 30 граждан.

24 мая Галямину арестовали на семь суток. Ей вменили ст. 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции). Защита тогда заявила о намерении обжаловать решение суда.

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