На Юлию Галямину составили два протокола после съезда в Новгороде

Юлия Галямина (Фото: galyamina / Telegram)

Бывшего муниципального депутата Москвы Юлию Галямину, задержанную на съезде независимых мундепов в Великом Новгороде, обвинили в неповиновении полиции. Об этом РБК сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.

«В отношении Юлии Галяминой составляют два протокола по ст. 19.3 (неповиновение сотруднику полиции) и 20.6.1 части 1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) КоАП России», — отметил он.

Юрист добавил, что ее и муниципального депутата из Санкт-Петербурга Виталия Боваря на ночь в отделении полиции до суда. Суд состоится 23 мая.

22 мая полиция задержала Галямину и Бирюкова на всероссийском собрании муниципальных депутатов, Земском съезде, проходящем в Великом Новгороде.