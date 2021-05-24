Галямину арестовали в Новгороде за неповиновение полиции

Новгородский районный суд арестовал на семь суток бывшего муниципального депутата Юлию Галямину за неповиновение сотруднику полиции во время разгона всероссийского форума муниципальных депутатов «Земский съезд» в Великом Новгороде. Об этом сообщил РБК адвокат Михаил Бирюков. Эту информацию подтвердили «Интерфаксу» в суде.

«Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП, назначил 7 суток административного ареста. Естественно, будем обжаловать», — рассказал адвокат.

Он добавил, что также Галямину обвиняют в невыполнении правил поведения при режиме повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП). Заседание по этому делу состоится 26 мая.

22 мая сотрудники полиции сорвали проведение «Земского съезда» оппозиционных муниципальных депутатов. Вместе с Галяминой был задержан муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Виталий Боварь.