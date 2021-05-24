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Политика ,  
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Галямину арестовали в Новгороде за неповиновение полиции

Новгородский районный суд арестовал на семь суток бывшего муниципального депутата Юлию Галямину за неповиновение сотруднику полиции во время разгона всероссийского форума муниципальных депутатов «Земский съезд» в Великом Новгороде. Об этом сообщил РБК адвокат Михаил Бирюков. Эту информацию подтвердили «Интерфаксу» в суде.

«Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП, назначил 7 суток административного ареста. Естественно, будем обжаловать», — рассказал адвокат.

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Фото:zemstvo_russia / Telegram

Он добавил, что также Галямину обвиняют в невыполнении правил поведения при режиме повышенной готовности (ст. 20.6.1 КоАП). Заседание по этому делу состоится 26 мая.

22 мая сотрудники полиции сорвали проведение «Земского съезда» оппозиционных муниципальных депутатов. Вместе с Галяминой был задержан муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Виталий Боварь.

Муниципальный депутат района Останкино Сергей Цукасов рассказал РБК, что работу «Земского съезда» заблокировали из-за нарушений антиковидных мер. Депутат района Печатники Сергей Власов отметил, что на всех, кто находился в помещении, составили протоколы по коронавирусной статье 20.6.1 части 1 КоАП России.

Позднее официальный представитель губернатора региона Николай Шестаков в разговоре с РБК заявил, что ситуация с COVID-19 в Новгородской области непростая, власти региона регулярно проводят «рутинную работу по проверке общественных мест».

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