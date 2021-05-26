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Политика ,  
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Посольство Латвии ответило на слова МИДа о неуважении при замене флага

Фото: Martins Zilgalvis / F64 Agency / AP
Фото: Martins Zilgalvis / F64 Agency / AP

Решение убрать флаг России с одной из площадей в центре Риги во время чемпионата мира по хоккею не является проявлением неуважения, сообщил РБК пресс-секретарь посольства Латвии в Москве Эдгарс Кактиньш.

«Нет никакого повода для приравнивания этого [замены флага России] к неуважению или к недружественному жесту, так как во время ЧМ по хоккею Рига для своего украшения использует флаги участников соревнования», — заявил он. Государственный же флаг был заменен на флаг Олимпийского комитета России, потому что страна участвует под ним во многих международных соревнованиях, в том числе и в чемпионате мира по хоккею в Риге.

МИД назвал решение властей Риги убрать российский флаг неуважением
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Мария Захарова

24 мая власти Риги приняли решение снять российский флаг возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где живут игроки сборных — участниц мирового первенства. Российский триколор заменили знаменем Олимпийского комитета России.

Замену флага власти Латвии объяснили требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA). В соответствии с введенными ранее санкциями российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх, используя флаг, гимн и другие национальные символы. Эти ограничения прекратят действовать в декабре 2022 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение городских властей Риги «неприкрытым неуважением к государственной символике России». Такие действия «полностью вписываются в откровенно русофобскую линию» властей Латвии. Посол в Латвии Марис Риекстиньш удивился подобной логике и посоветовал Захаровой «обойтись без ярлыков».

флаг Латвия Чемпионат мира по хоккею новости
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