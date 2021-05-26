Посольство Латвии ответило на слова МИДа о неуважении при замене флага

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Решение убрать флаг России с одной из площадей в центре Риги во время чемпионата мира по хоккею не является проявлением неуважения, сообщил РБК пресс-секретарь посольства Латвии в Москве Эдгарс Кактиньш.

«Нет никакого повода для приравнивания этого [замены флага России] к неуважению или к недружественному жесту, так как во время ЧМ по хоккею Рига для своего украшения использует флаги участников соревнования», — заявил он. Государственный же флаг был заменен на флаг Олимпийского комитета России, потому что страна участвует под ним во многих международных соревнованиях, в том числе и в чемпионате мира по хоккею в Риге.

24 мая власти Риги приняли решение снять российский флаг возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где живут игроки сборных — участниц мирового первенства. Российский триколор заменили знаменем Олимпийского комитета России.

Замену флага власти Латвии объяснили требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA). В соответствии с введенными ранее санкциями российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх, используя флаг, гимн и другие национальные символы. Эти ограничения прекратят действовать в декабре 2022 года.