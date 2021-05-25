Кремль назвал вопиющим событием замену белорусского флага в Риге

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Замена белорусского флага оппозиционным бело-красно-белым во время чемпионата мира по хоккею в Риге является вопиющим событием. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии, это достаточно вопиющее событие», — сказал он.

Песков также прокомментировал тот факт, что флаг России возле гостиницы в Риге, где живут игроки сборных, участвующих в ЧМ по хоккею, заменили символикой Олимпийского комитета. Он отметил, что на соревнованиях Россия не использует национальный флаг. Однако, по его словам, нужно изучить является ли площадь, где был заменен российский флаг, местом проведения соревнований. «Если это не является местом проведения чемпионата, и там нет никакой символики чемпионата, то, конечно, наверное, мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей», — добавил он.

24 мая власти Риги заменили государственный флаг Белоруссии среди флагов стран, которые участвуют в чемпионате мира по хоккею, оппозиционным бело-красно-белым вариантом. Президент Латвии Эгилс Левитс назвал замену государственного флага Белоруссии во время чемпионата мира «адекватной политической реакцией». По его словам, власти Белоруссии совершили «беспрецедентное нарушение международного права, представляющее угрозу для международного авиасообщения».