Кремль назвал вопиющим событием замену белорусского флага в Риге

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 73,53 (-0,05) Инвестиции, 24 мая, 13:53
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 89,69 (-0,26) Инвестиции, 24 мая, 13:53
Renault представил преемника Logan. Фото Авто, 13:50 Белоруссия направила ноту протеста Украине из-за прекращения рейсов Политика, 13:48 В Минобороны Чехии предупредили об угрозе разрыва диалога с Россией Политика, 13:46 Как оформлять отношения с фрилансерами и управлять ими Pro, 13:46 Какие страны и авиакомпании бойкотируют воздушное пространство Белоруссии Политика, 13:42 Навальный сообщил о новом уголовном деле против него Политика, 13:38 В Черном море у берегов Туапсе произошел разлив нефтепродуктов. Видео Общество, 13:36 Фазель обвинил мэра Риги в политизации чемпионата мира по хоккею Спорт, 13:33 Составляем продающую карточку товара — лучшие практики на Wildberries Pro, 13:30 Аналитики зафиксировали ценовой рекорд на рынке новостроек Старой Москвы Недвижимость, 13:30 TikTok запустит круглосуточную радиостанцию с блогерами Стиль, 13:22 Финансовая грамотность: как не потратить всю зарплату и заработать больше Экономика образования, 13:20 Как у россиян рекордно вырос лимит по кредитным картам. Инфографика Финансы, 13:17 В Генпрокуратуре предоставят защиту задержанной в Белоруссии Софье Сапеге Политика, 13:12
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Политика ,  
0 

Кремль назвал вопиющим событием замену белорусского флага в Риге

Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / РИА Новости

Замена белорусского флага оппозиционным бело-красно-белым во время чемпионата мира по хоккею в Риге является вопиющим событием. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии, это достаточно вопиющее событие», — сказал он.

Песков также прокомментировал тот факт, что флаг России возле гостиницы в Риге, где живут игроки сборных, участвующих в ЧМ по хоккею, заменили символикой Олимпийского комитета. Он отметил, что на соревнованиях Россия не использует национальный флаг. Однако, по его словам, нужно изучить является ли площадь, где был заменен российский флаг, местом проведения соревнований. «Если это не является местом проведения чемпионата, и там нет никакой символики чемпионата, то, конечно, наверное, мы вряд ли можем согласиться с таким решением городских властей», — добавил он.

В центре Риги вслед за белорусским флагом сняли и российский
Спорт
Фото:Наталия Федосенко/ТАСС

24 мая власти Риги заменили государственный флаг Белоруссии среди флагов стран, которые участвуют в чемпионате мира по хоккею, оппозиционным бело-красно-белым вариантом. Президент Латвии Эгилс Левитс назвал замену государственного флага Белоруссии во время чемпионата мира «адекватной политической реакцией». По его словам, власти Белоруссии совершили «беспрецедентное нарушение международного права, представляющее угрозу для международного авиасообщения».

После замены белорусского флага возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где располагаются иностранные спортсмены, был также снят российский триколор. Замену флага власти Риги объяснили требованиями Всемирного антидопингового агентства, в соответствии с санкциями которого, российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом, гимном и другими национальными символами страны.

Мэрия Вильнюса заменила официальный флаг Белоруссии на оппозиционный
Политика
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Как Airbnb нашел новый источник дохода в мире без туризма Почему стало не модно быть руководителем Увольнением не отделаетесь: за что финансовому директору грозит тюрьма

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась, однако после посадки самолета был задержан сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

После инцидента прошел саммит ЕС, по итогам которого было принято решение о запрете полетов белорусских авиаперевозчиков над Евросоюзом. «Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [государств] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями», — говорится в итоговом заявлении.

Российский МИД, в свою очередь, призывал европейские страны не применять двойные стандарты в ситуации с самолетом Ryanair. «Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения двойных стандартов и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями», — говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

флаг Рига Дмитрий Песков новости
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
МИД Литвы поддержал снятие флага Белоруссии на чемпионате мира в Риге
Политика
Мэрия Вильнюса заменила официальный флаг Белоруссии на оппозиционный
Политика
Латвия решила выслать всех белорусских дипломатов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter