Эксперты рассказали о новом способе кибератак на корпоративные данные

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Новые атаки отличаются от кибератак с применением вирусов-шифровальщиков тем, что мошенники используют не специально созданную вредоносную программу, а штатную технологию шифрования дисков BitLocker, включенную в состав операционной системы Windows. Об этом рассказали РБК в «Лаборатории Касперского».

По данным «Лаборатории Касперского», несколько российских компаний пострадали от атак вымогателей, которые заблокировали доступ к корпоративным данным и требовали выкуп.

В компании объяснили, что мошенники попадают в корпоративную сеть с помощью фишинговых писем, которые рассылаются от имени разных компаний с целью получения данных пользователя или уязвимостей в системе. После этого они находят в панели управления функцию BitLocker, производят шифрование и присваивают себе ключи, логины и пароли, которые генерирует эта программа, уточнили в «Лаборатории Касперского».

Как рассказали в компании, как только мошенники получают доступ к серверу, в котором содержится информация о всех корпоративных устройствах, они могут полностью зашифровать IT-инфраструктуру организации.