«Касперский» зафиксировал атаки неизвестным вирусом-шифровальщиком

Хакеры рассылали финансовым и транспортным компаниям фишинговые письма с трояном RTM, выбирая темы, которые должны были заставить получателя открыть сообщение, например «Повестка в суд». Атакам подверглись десять предприятий

Фото: Владислав Шатило / РБК

С декабря 2020 года десять российских финансовых и транспортных компаний подверглись хакерским атакам, в которых используется ранее неизвестная программа-шифровальщик Quoter, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского», поступившем в РБК. По данным компании, этим занимается русскоязычная группа RTM.

Хакеры рассылали фишинговые письма, выбирая темы, которые, по их расчетам, должны были заставить получателя открыть сообщение: «Повестка в суд», «Заявка на возврат», «Закрывающие документы» или «Копии документов за прошлый месяц» и так далее. Как только получатель переходил по ссылке или открывал вложение, на его устройство загружался троянец RTM.

Затем злоумышленники пытались перевести деньги через бухгалтерские программы при помощи подмены реквизитов в платежных поручениях либо вручную с использованием средств удаленного доступа. Если им это не удавалось, они применяли Quoter, которая шифровала данные с помощью криптографического алгоритма AES и оставляла контакты для связи с хакерами. Если получатель не реагировал, они грозились выложить в открытый доступ украденные личные данные и прикладывали доказательства, а в качестве выкупа требовали около $1 млн.

Атаки представляют для компаний серьезную угрозу, поскольку хакеры используют сразу нескольких инструментов: фишинговое письмо с банковским троянцем и программу-шифровальщик, предупредил ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. «Среди особенностей данной кампании можно назвать то, что русскоязычные злоумышленники RTM впервые изменили используемые инструменты, более того, теперь они атакуют российские компании», — заявил он, отметив, что обычно программы-шифровальщики используются в атаках на зарубежные организации.