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«Касперский» зафиксировал атаки неизвестным вирусом-шифровальщиком

Хакеры рассылали финансовым и транспортным компаниям фишинговые письма с трояном RTM, выбирая темы, которые должны были заставить получателя открыть сообщение, например «Повестка в суд». Атакам подверглись десять предприятий
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

С декабря 2020 года десять российских финансовых и транспортных компаний подверглись хакерским атакам, в которых используется ранее неизвестная программа-шифровальщик Quoter, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского», поступившем в РБК. По данным компании, этим занимается русскоязычная группа RTM.

Хакеры рассылали фишинговые письма, выбирая темы, которые, по их расчетам, должны были заставить получателя открыть сообщение: «Повестка в суд», «Заявка на возврат», «Закрывающие документы» или «Копии документов за прошлый месяц» и так далее. Как только получатель переходил по ссылке или открывал вложение, на его устройство загружался троянец RTM.

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Затем злоумышленники пытались перевести деньги через бухгалтерские программы при помощи подмены реквизитов в платежных поручениях либо вручную с использованием средств удаленного доступа. Если им это не удавалось, они применяли Quoter, которая шифровала данные с помощью криптографического алгоритма AES и оставляла контакты для связи с хакерами. Если получатель не реагировал, они грозились выложить в открытый доступ украденные личные данные и прикладывали доказательства, а в качестве выкупа требовали около $1 млн.

Атаки представляют для компаний серьезную угрозу, поскольку хакеры используют сразу нескольких инструментов: фишинговое письмо с банковским троянцем и программу-шифровальщик, предупредил ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. «Среди особенностей данной кампании можно назвать то, что русскоязычные злоумышленники RTM впервые изменили используемые инструменты, более того, теперь они атакуют российские компании», — заявил он, отметив, что обычно программы-шифровальщики используются в атаках на зарубежные организации.

Об атаках хакеров из RTM предупреждала также Group-IB. По данным компании, с сентября по декабрь 2018 года они отправили финансовым учреждениям более 11 тыс. вредоносных писем с адресов, подделанных под госучреждения: региональные управления Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Минтруда, УФСИН, прокуратуры, судов и другие. Письма содержали вредоносное вложение, которое представляло собой архив с исполняемым файлом. У них были фейковые иконки PDF, после запуска извлеченного из архива файла происходило заражение компьютера. В среднем одно успешное хищение такого типа приносило злоумышленникам около 1,1 млн руб.

Как сообщали ранее в Group-IB, троян RTM с 2016 года использует одноименная русскоязычная группа для атак на бухгалтерские программы для работы с системами дистанционного банковского обслуживания.

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Евгения Чернышова, Наталия Анисимова
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