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Протесты в Белоруссии ,  
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Финляндия запретила полеты «Белавиа» в страну

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Финское агентство транспорта и связи отозвало у белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» лицензию на осуществление полетов в Финляндию. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Беларусь не может обеспечить безопасность воздушного движения и пассажиров на своей территории. Решение принято сегодня и вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении.

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Отзыв лицензии произошел на фоне межгосударственного кризиса, произошедшего после задержания 23 мая оппозиционного блогера Романа Протасевича после вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс через территорию Белоруссии. Правительства и авиакомпании европейских стран выступили с осуждением таких мер и приняли решение ограничить авиасообщение с Беларусью. Страны Евросоюза 24 мая приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство и аэропорты Европы. Решение ожидает утверждения в Совете ЕС.

К этому времени Великобритания приостановила разрешение на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа». Подобное решение приняли французские и шведские власти.

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Фото: ТАСС

В числе прочих авиасообщение с Белоруссией ограничила Украина. По подсчетам РБК, основная доля трансферных пассажиров «Белавиа» приходилась именно на рейсы между Россией и Украиной.

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Из-за ограничений полетов «Белавиа» вынуждена была объявить о сокращении персонала. В компании назвали эти меры «неприятными, хоть и закономерными» шагами. Регулярное авиасообщение между Минском и Хельсинки было налажено с 2011 года.

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