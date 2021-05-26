Финляндия запретила полеты «Белавиа» в страну

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Финское агентство транспорта и связи отозвало у белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» лицензию на осуществление полетов в Финляндию. Такое сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Беларусь не может обеспечить безопасность воздушного движения и пассажиров на своей территории. Решение принято сегодня и вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении.

Отзыв лицензии произошел на фоне межгосударственного кризиса, произошедшего после задержания 23 мая оппозиционного блогера Романа Протасевича после вынужденной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс через территорию Белоруссии. Правительства и авиакомпании европейских стран выступили с осуждением таких мер и приняли решение ограничить авиасообщение с Беларусью. Страны Евросоюза 24 мая приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство и аэропорты Европы. Решение ожидает утверждения в Совете ЕС.

К этому времени Великобритания приостановила разрешение на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа». Подобное решение приняли французские и шведские власти.