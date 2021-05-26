«Белавиа» отменила рейсы в Стокгольм до конца октября из-за запрета правительства Швеции на полеты белорусских авиакомпаний.



«Мы вынуждены отменить все рейсы в и из Стокгольма с 26 мая 2021 года по 30 октября 2021 года», — говорится на сайте авиакомпании.



В «Белавиа» принесли извинения пассажирам за неудобства и сообщили, что те могут изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билетов.

До этого авиакомпания была вынуждена отменить все рейсы до 30 октября в Великобританию, Францию, Литву, Украину.

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