Правительство повысило оклады военным и полицейским в России

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Российским военным, как контрактникам, так и срочникам, повысят оклады по должностям и званиям с 1 октября. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте правовой информации.

«Правительство Российской Федерации постановляет: повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту <...> военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — сказано в сообщении кабмина.

В документе уточняется, что зарплату также увеличат войскам национальной гвардии, полицейским, пожарным, таможенникам, и сотрудникам органов федеральной фельдъегерской службы.

Так, все новые оклады округлят до «целого рубля» в сторону увеличения. Постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.