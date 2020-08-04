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Шойгу увеличил оклады некоторым категориям военнослужащих

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Минобороны РФ)

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.

Новые надбавки, по словам министра, получат военнослужащие Главного управления Генерального штаба, ракетных войск стратегического назначения, а также летного состава и плавсостава.

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Надбавка устанавливается от оклада по воинской должности: для офицеров — 100% оклада, для прапорщиков и сержантов — 110%, для солдат — 120%.

В марте депутаты Госдумы приняли закон, по которому солдатам-срочникам установили оклады по воинским должностям в размере 2 тыс. руб. в месяц и предусмотрели ряд дополнительных выплат.

Теги: Сергей Шойгу, надбавки, военнослужащие, Министерство обороны
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