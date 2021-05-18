В Кремле не исключили встречу Путина и Лукашенко в мае

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в конце мая готовится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, мы не исключаем, что в конце мая такая встреча состоится. По крайней мере, она готовится», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

О том, что третий в этом году визит Лукашенко в Россию уже готовится и может состояться в конце мая, ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских и белорусских госструктурах.

По информации собеседника издания, встреча пройдет в этом месяце, однако точная дата не называется, чтобы в случаен изменения планов «никто не спекулировал по поводу того, что между президентами пробежала черная кошка».