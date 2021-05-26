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Политика ,  
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МИД Белоруссии заявил о поступающих угрозах посольствам за рубежом

Владимир Макей
Владимир Макей (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

На посольства Белоруссии в ряде западных стран оказывается жесткое давление. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, выступая в Доме правительства, передает БелТА.

«Доходит до психологических и физических угроз, оскорбляется знамя, при этом местные власти предпочитают не замечать подобного либо реагировать с опозданием», — заявил он.

По словам Макея, 26 мая поступила угроза о поджоге здания белорусского посольства в Вильнюсе, причем охрана открыто заявила об указании не реагировать со стороны властей.

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Фото:Евгений Малолетка / AP

Глава белорусского МИДа назвал целью Запада превратить Белоруссию в страну-изгоя.

Ранее власти Риги заменили государственный флаг Белоруссии среди флагов стран-участниц в ЧМ по хоккею, оппозиционным бело-красно-белым флагом.

Президент Латвии Эгилс Левитс назвал замену белорусского флага «адекватной политической реакцией» на «нарушение международного права, представляющее угрозу для международного авиасообщения». В Кремле назвали произошедшее вопиющим событием.

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Самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Среди пассажиров был сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич (в Белоруссии он внесен в список террористов). Позже его задержали и арестовали.

Великобритания, Литва, Франция, Польша, Украина, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Германия, Финляндия в связи с происшествием начали приостанавливать авиасообщение с Белоруссией и облетать территорию республики.

Лукашенко, в свою очередь, подчеркнул, что действовал в рамках законодательства, защищая людей согласно международным правилам.

МИД Белоруссии угрозы посольства
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