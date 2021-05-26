МИД Белоруссии заявил о поступающих угрозах посольствам за рубежом
На посольства Белоруссии в ряде западных стран оказывается жесткое давление. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей, выступая в Доме правительства, передает БелТА.
«Доходит до психологических и физических угроз, оскорбляется знамя, при этом местные власти предпочитают не замечать подобного либо реагировать с опозданием», — заявил он.
По словам Макея, 26 мая поступила угроза о поджоге здания белорусского посольства в Вильнюсе, причем охрана открыто заявила об указании не реагировать со стороны властей.
Глава белорусского МИДа назвал целью Запада превратить Белоруссию в страну-изгоя.