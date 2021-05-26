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Протесты в Белоруссии ,  
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Лукашенко ответил на запрет стран ЕС принимать самолеты из Белоруссии

Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Белорусские авиакомпании изменят свои привычные маршруты в пользу других направлений. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко в ходе обращения к парламенту, передает «СБ. Беларусь сегодня».

«Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, да хоть над Северным полюсом — нам никто это не запретит», — сказал он.

Лукашенко считает, что Белоруссия ранее была заинтересована в росте туристических потоков и укреплении контактов между людьми. По его словам, страна обеспечила безвизовый режим, поимку мигрантов, отслеживала оружие массового поражения.

Он добавил, что теперь ситуация изменилась, а белорусские самолеты начнут летать в страны в восточном, южном, северном направлении, в том числе в Россию, Китай и Индию.

СМИ узнали о планах ЕС закрыть «Белавиа» доступ в европейские аэропорты
Политика
Фото:ТАСС

Закрытие авиасообщения Белоруссии с рядом европейских стран связано с инцидентом, произошедшим 23 мая. Самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился белорусский оппозиционер и экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. Взрывного устройства обнаружено не было, однако Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега, были арестованы.

24 мая Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям совершать полеты над территорией ЕС и рекомендовал европейским перевозчикам не летать над республикой. К этому решению присоединились также Великобритания и Украина.

Авиакомпания «Белавиа», в свою очередь, уже отменила все рейсы в Великобританию и Францию с 25 мая по 30 октября 2021 года, а также в Стокгольм, Украину и Литву.

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Ранее национальный авиаперевозчик отвечал на сообщения о сокращении 50% персонала из-за санкций. «Объявление простоя или оптимизация численности персонала — это неприятные, хоть и закономерные шаги», — сообщили там, однако добавили, что массовые сокращения пока не рассматриваются.

«Белавиа» Белоруссия Запрет полетов Александр Лукашенко
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