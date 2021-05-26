Лукашенко ответил на запрет стран ЕС принимать самолеты из Белоруссии

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Белорусские авиакомпании изменят свои привычные маршруты в пользу других направлений. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко в ходе обращения к парламенту, передает «СБ. Беларусь сегодня».

«Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, да хоть над Северным полюсом — нам никто это не запретит», — сказал он.

Лукашенко считает, что Белоруссия ранее была заинтересована в росте туристических потоков и укреплении контактов между людьми. По его словам, страна обеспечила безвизовый режим, поимку мигрантов, отслеживала оружие массового поражения.

Он добавил, что теперь ситуация изменилась, а белорусские самолеты начнут летать в страны в восточном, южном, северном направлении, в том числе в Россию, Китай и Индию.