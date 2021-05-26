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Политика ,  
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Нарышкин озвучил «кощунственные» для дискуссий темы о войне

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Существуют различные темы и факты о событиях Великой Отечественной войны, по которым дискуссия иногда кощунственна. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) и глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если говорить о событиях Великой Отечественной войны, то, на мой взгляд, есть темы и есть факты, по которым дискуссия не только не продуктивна, но и может быть даже порой кощунственна», — сказал он.

По его словам, не может быть сомнений в том, что ответственность за развязывание Второй мировой войны целиком и полностью лежит на руководстве нацистской Германии, что также было зафиксировано в решениях Нюрнбергского трибунала. «Эти решения не имеют срока давности», — уточнил он.

Нарышкин добавил, что еще один важный факт состоит в том, что решающую роль в победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией сыграли Советский Союз и Красная армия. Он уверен, что страны Восточной и часть стран Центральной Европы были освобождены именно советскими войнами.

В то же время, считает глава СВР, есть темы, по которым необходимо вести дискуссию, и она ведется в научном сообществе. Так, научные дискуссии «вскрывают новые факты» и «порождают и новые вопросы».

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20 мая президент России Владимир Путин предупредил об увеличении попыток оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, в том числе «промыть мозги» молодым россиянам. «Вирус беспамятства поражает и делает своей жертвой прежде всего молодых людей», — сказал президент.

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Ранее в ходе своего выступления на параде 9 Мая Путин заявил об оставшихся с войны «недобитых карателях» в европейских государствах. По его словам, различные радикалы и группировки международных террористов пытаются взять на вооружение «многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности».

В январе этого года Путин поручил нижней палате парламента подготовить проект о запрете уравнивания ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. В начале мая документ был внесен в Госдуму депутатами от партии «Единая Россия».

Сергей Нарышкин Интервью Вторая мировая война СССР
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