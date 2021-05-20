Путин предупредил о промывке мозгов российской молодежи

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Попытки оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, в том числе «промыть мозги» молодым россиянам, в последнее время участились. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа», трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Вирус беспамятства поражает и делает своей жертвой прежде всего молодых людей. К сожалению, и у нас тоже молодым людям так промывают мозги. <...> Они начинают поклоняются тем, кто убивал их дедов и прадедов, мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы такая ситуация развивалась», — сказал он.

Путин добавил, что многие страны стараются стереть память о победителях, снося мемориалы и памятники советским войнам. Однако он отметил, что «не всегда это им удается сделать, нередко на защиту памятников встают сами местные жители».

Путин неоднократно заявлял о недопустимости пересмотров итогов Второй мировой войны. Так, в июне 2019 года президент России сказал: «Мы не должны ни в коем случае позволить кому-либо извращать историю и делать из ложных героев настоящих». По его словам, героизация нацизма, которая наблюдается в некоторых странах Восточной Европы, «это безобразие, это мерзко».



В январе этого года Путин поручил Госдуме подготовить проект о запрете уравнивания ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. В начале мая документ был внесен в нижнюю палату парламента депутатами от партии «Единая Россия».