Политика , 17 дек, 16:04
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Путин назвал последствия переписывания истории
Владимир Путин
Переписывание истории пойдет во вред тем, кто этим занимается ради сиюминутных политических интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Трансляцию ведет РБК.
«Переписывание истории — оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам, и, в конечном итоге, пойдет во вред тем, кто это делает. В том числе это касается героизации нацизма», — отметил он.
По словам главы государства, чтобы не допустить переписывания истории, Россия должна быть самодостаточной, сильной во всех отношениях, прежде всего в экономическом плане.
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