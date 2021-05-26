Трех человек задержали после крушения кабины канатной дороги в Италии

Фото: Zuma / ТАСС

Двоих сотрудников и директора компании, которая обслуживала канатную дорогу в районе горы Моттароне, где ранее обрушилась кабина канатной дороги, задержали. Об этом сообщает La Stampa.

Так, после многочасовых допросов были задержаны трое подозреваемых: Луиджи Нерини — директор компании Ferrovie del Mottarone, которая управляет канатной дорогой, менеджер Габриэле Тадини и инженер Энрико Пероккио.

Прокурор Олимпия Босси уточнила, что система экстренного торможения на канатной дороге была повреждена. Согласно проведенной экспертизе, к тормозам была прикреплена «вилка», которая их блокировала. По информации следствия, это было сделано, чтобы избегать постоянных перебоев и блокировок на канатной дороге.

«Чтобы преодолевать проблемы с перебоями, операторы, с нашей точки зрения, при полном одобрении и абсолютной осведомленности менеджера и директора завода, не удалили эту «вилку». Так вот, при обрыве троса аварийный тормоз не работал», — уточнила Босси.