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Общество ,  
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В Италии умер пострадавший при аварии на канатной дороге ребенок

Ребенок, получивший травмы при падении кабины подъемника на канатной дороге Италии, умер в больнице. Таким образом, число жертв аварии возросло до 14. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным ANSA, 13 человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли на месте. Двоих детей в возрасте девяти и пяти лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже старший из них скончался.

О том, что в больнице умер девятилетний ребенок, пострадавший при падении кабины, также сообщает Corriere della sera. По информации издания, состояние пятилетнего ребенка оценивается как критическое.

Число жертв крушения на канатной дороге в Италии выросло до 13
Общество
Фото:soccorsoalpinocnsas / Facebook

Авария произошла 23 мая. В результате обрыва каната примерно с 20-метровой высоты рухнула кабина, в которой находились 15 человек. Кабина упала в лесистой, труднодоступной местности, что затруднило спасательную операцию. Спасатели обнаружили ее на земле смятой и покореженной.

Канатная дорога, где произошла авария, соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне. Подъем длится 20 минут. Дорогу открыли в 1970 году. Последний раз ее полностью ремонтировали в период с 2014 по 2016 год.

Италия фуникулер погибшие смерть ребенка
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