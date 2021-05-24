В Италии умер пострадавший при аварии на канатной дороге ребенок

Ребенок, получивший травмы при падении кабины подъемника на канатной дороге Италии, умер в больнице. Таким образом, число жертв аварии возросло до 14. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным ANSA, 13 человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли на месте. Двоих детей в возрасте девяти и пяти лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже старший из них скончался.

О том, что в больнице умер девятилетний ребенок, пострадавший при падении кабины, также сообщает Corriere della sera. По информации издания, состояние пятилетнего ребенка оценивается как критическое.

Авария произошла 23 мая. В результате обрыва каната примерно с 20-метровой высоты рухнула кабина, в которой находились 15 человек. Кабина упала в лесистой, труднодоступной местности, что затруднило спасательную операцию. Спасатели обнаружили ее на земле смятой и покореженной.