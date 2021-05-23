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Общество ,  
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Число жертв крушения на канатной дороге в Италии выросло до 13

Фото: soccorsoalpinocnsas / Facebook
Фото: soccorsoalpinocnsas / Facebook

В результате аварии на канатной дороге в Италии, где оторвалась кабина с пассажирами, погибли 13 человек. Об этом сообщила Quotidiano Nazionale.

Среди погибших один несовершеннолетний. Девять тел обнаружили внутри обломков кабины, остальных нашли снаружи.

Всего, по сообщению властей Стрезы, в кабине находились 15 человек. Двое детей 9 и 5 лет в тяжелом состоянии госпитализированы.

В Италии рухнула кабина канатной дороги
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Фото:Vigili del Fuoco

Авария произошла в одной из самых высоких точек трассы незадолго до конца маршрута. Кабина упала в лесистой и труднодоступной местности. Спасатели сообщали, что нашли кабину на земле почти полностью смятой. Как передавал местный телеканал Rainews24, к трагедии мог привести обрыв троса.

Канатная дорога, где произошла авария, соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне. Последний раз ее полностью ремонтировали в период с 2014 по 2016 год.

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Италия пострадавшие канатная дорога
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