Число жертв крушения на канатной дороге в Италии выросло до 13

Фото: soccorsoalpinocnsas / Facebook

В результате аварии на канатной дороге в Италии, где оторвалась кабина с пассажирами, погибли 13 человек. Об этом сообщила Quotidiano Nazionale.

Среди погибших один несовершеннолетний. Девять тел обнаружили внутри обломков кабины, остальных нашли снаружи.

Всего, по сообщению властей Стрезы, в кабине находились 15 человек. Двое детей 9 и 5 лет в тяжелом состоянии госпитализированы.

Авария произошла в одной из самых высоких точек трассы незадолго до конца маршрута. Кабина упала в лесистой и труднодоступной местности. Спасатели сообщали, что нашли кабину на земле почти полностью смятой. Как передавал местный телеканал Rainews24, к трагедии мог привести обрыв троса.