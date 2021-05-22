СК начал проверку ЧП с утечкой мазута при столкновении судов на Сахалине

Следователи организовали проверку по факту столкновения двух судов на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственное управления на транспорте Следственного комитета России.

«В ходе проверки предстоит установить обстоятельства случившегося, дать оценку действиям членов экипажа судов», — сообщили в СК.

По данным ведомства, 21 мая в Углегорском районе Сахалинской области столкнулись два судна, в результате чего в акваторию, прилегающую к морскому порту Бошняково, вылился мазут.

В прокуратуре региона уточнили, что столкнулись российское и китайское грузовые судна. В настоящее время течь на китайском корабле устранена.