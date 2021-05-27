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Ученые оценили опасность найденного в Индии «желтого грибка» для россиян

Обнаруженный у переболевшего COVID-19 в Индии «желтый грибок» не угрожает России, так как грибковые заболевания наиболее распространены в странах, где люди живут в антисанитарных и особых климатических условиях, сказали РБК опрошенные эксперты.

«Думаю, что для нас это не опасно из-за климатических и санитарных условий. В Индии высокая влажность при высокой температуре воздуха, санитарное состояние многих индийских водоемов и лечебных учреждений также оставляет желать лучшего. У нас нет такой влажности. Хотя и у нас есть грибки, которые досаждают людям», — рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По его словам, причина появления грибков у переболевших COVID-19 — ослабленный организм после перенесенной болезни.

«Сами по себе такие грибки развиваются на фоне сниженного иммунитета — розовый лишай, кандидоз. Коронавирус серьезно повреждает все системы организма: кровеносную, иммунную, нервную», — пояснил ученый.

Он отметил, что, хотя нельзя отрицать вероятность появления грибков и в России, пока, по его мнению, это не грозит. «Хотя, конечно, в нашей стране происходит потепление, и приходят какие-то болячки, которых тут раньше не было», — добавил Чепурнов.

В Индии зафиксировали случай «желтого грибка» у переболевшего COVID-19
Общество
Фото:Rebecca Conway / Getty Images

Помимо влажности климата и высокой температуры воздуха условием для размножения споровых микроорганизмов является «характерное состояние организма людей — недоедающие, с белковым голоданием, с различными железо-дефицитными состояниями и сниженным иммунитетом», сказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

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По ее словам, хотя грибок довольно распространен в мире, есть «эндемические формы грибка, которые россиянам не угрожают».

Однако «чтобы прекратить такого рода страхи», необходимо вакцинироваться и беречь себя, так как грибок — «последствие резкого шокового давления на и так сниженный иммунитет», — заключила Попович.

Ковидные рекорды: что происходит в Индии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее в Индии обнаружили еще один вид грибка — желтый — у переболевшего COVID-19. Его выявили у 45-летнего пациента в Газиабаде (штат Уттар-Прадеш). Среди симптомов — отек лица, кровотечение из носа, вялость, потеря аппетита и веса, медленное заживление ран. Такой грибок обычно встречается у рептилий, индийские врачи впервые обнаружили его у человека.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Индия коронавирус новости
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