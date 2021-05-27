Ученые оценили опасность найденного в Индии «желтого грибка» для россиян

Обнаруженный у переболевшего COVID-19 в Индии «желтый грибок» не угрожает России, так как грибковые заболевания наиболее распространены в странах, где люди живут в антисанитарных и особых климатических условиях, сказали РБК опрошенные эксперты.

«Думаю, что для нас это не опасно из-за климатических и санитарных условий. В Индии высокая влажность при высокой температуре воздуха, санитарное состояние многих индийских водоемов и лечебных учреждений также оставляет желать лучшего. У нас нет такой влажности. Хотя и у нас есть грибки, которые досаждают людям», — рассказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По его словам, причина появления грибков у переболевших COVID-19 — ослабленный организм после перенесенной болезни.

«Сами по себе такие грибки развиваются на фоне сниженного иммунитета — розовый лишай, кандидоз. Коронавирус серьезно повреждает все системы организма: кровеносную, иммунную, нервную», — пояснил ученый.

Он отметил, что, хотя нельзя отрицать вероятность появления грибков и в России, пока, по его мнению, это не грозит. «Хотя, конечно, в нашей стране происходит потепление, и приходят какие-то болячки, которых тут раньше не было», — добавил Чепурнов.