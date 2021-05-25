В Баку назвали гибель армянского военного у границы несчастным случаем
Гибель армянского военнослужащего на границе с Азербайджаном была несчастным случаем, заявило азербайджанское Минобороны.
«Согласно имеющейся у нас информации, инцидент с гибелью армянского военнослужащего произошел в результате несчастного случая. Азербайджанская сторона не имеет никакого отношения к этому инциденту», — говорится в сообщении.
По версии ведомства, машины с армянскими военнослужащими пытались приблизиться к границе, но азербайджанские военные приняли «упреждающие меры».
«Однозначно заявляем о том, что наши подразделения не вели прицельный огонь по противнику», — уточнили в Минобороны страны.