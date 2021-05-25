В Баку назвали гибель армянского военного у границы несчастным случаем

Фото: ArmeniaMOD / Facebook

Гибель армянского военнослужащего на границе с Азербайджаном была несчастным случаем, заявило азербайджанское Минобороны.

«Согласно имеющейся у нас информации, инцидент с гибелью армянского военнослужащего произошел в результате несчастного случая. Азербайджанская сторона не имеет никакого отношения к этому инциденту», — говорится в сообщении.

По версии ведомства, машины с армянскими военнослужащими пытались приблизиться к границе, но азербайджанские военные приняли «упреждающие меры».

«Однозначно заявляем о том, что наши подразделения не вели прицельный огонь по противнику», — уточнили в Минобороны страны.