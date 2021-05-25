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Общество ,  
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СК начал проверку из-за сообщений об отказе пустить инвалида в самолет

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Следственный комитет проверит информацию об отказе пустить на борт самолета инвалида, говорится на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по информации ряда средств массовой информации о возможном нарушении прав пассажиров с ограниченными возможностями авиакомпании «Победа», — говорится в сообщении.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Проверку также организовала транспортная прокуратура.

Об отказе пустить на борт инвалида-колясочника ранее писали Telegram-каналы Mash и Readovka.

Mash указывал, что «Победа» не позволила пассажиру провезти с собой электрическую коляску, поскольку у нее была слишком большая мощность аккумулятора. Сам пассажир летел из Твери в Калининград на встречу общества инвалидов-колясочников «Ковчег».

Инцидент произошел в Москве в аэропорту Внуково во время пересадки на рейс до Калининграда.

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РБК направил запрос в пресс-службу «Победы».

В феврале на борт самолета компании «Аэрофлот» не пустили женщину с собакой-поводырем. В самой компании тогда уверяли, что у пассажирки не было необходимых документов.

Авиакомпания "Победа" Следственный комитет самолет инвалид
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