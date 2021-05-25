СК начал проверку из-за сообщений об отказе пустить инвалида в самолет

Mash указывал, что «Победа» не позволила пассажиру провезти с собой электрическую коляску, поскольку у нее была слишком большая мощность аккумулятора. Сам пассажир летел из Твери в Калининград на встречу общества инвалидов-колясочников «Ковчег».

Инцидент произошел в Москве в аэропорту Внуково во время пересадки на рейс до Калининграда.

РБК направил запрос в пресс-службу «Победы».

В феврале на борт самолета компании «Аэрофлот» не пустили женщину с собакой-поводырем. В самой компании тогда уверяли, что у пассажирки не было необходимых документов.