СК начал проверку из-за сообщений об отказе пустить инвалида в самолет
Следственный комитет проверит информацию об отказе пустить на борт самолета инвалида, говорится на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.
«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по информации ряда средств массовой информации о возможном нарушении прав пассажиров с ограниченными возможностями авиакомпании «Победа», — говорится в сообщении.
Проверку также организовала транспортная прокуратура.
Об отказе пустить на борт инвалида-колясочника ранее писали Telegram-каналы Mash и Readovka.