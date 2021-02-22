«Аэрофлот» объяснил отказ в полете девушке с собакой-поводырем

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 21 фев, 00:00
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
В Сочи завершилась встреча Путина и Лукашенко Политика, 22:32 Власти Великобритании ввели карантин для играющих в ЛЧ футболистов Спорт, 22:25 Google снимет введеный после штурма Капитолия запрет на политагитацию Технологии и медиа, 22:11 США внесли строящую «Северный поток-2» баржу в новый санкционный список Политика, 22:08 Украина обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного» танка Политика, 21:45 Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с Гарибашвили Политика, 21:37 В США на пять дней приспустят флаги в память о жертвах COVID-19 Общество, 21:20 СМИ описали схему «Реала» для уклонения от уплаты налогов Спорт, 21:20 Парфюм, фарфор или модный аксессуар: 50 идей для подарков РБК и Крокус Сити Молл, 21:15 «Аэрофлот» объяснил отказ в полете девушке с собакой-поводырем Общество, 21:10 СБУ назвала причину введения санкций против «Спортмастера» Бизнес, 20:57 Боррель исключил санкции ЕС против бизнесменов из-за дела Навального Политика, 20:52 Лукашенко подарил Путину белорусские хамон и сыр Политика, 20:49 Синоптики предупредили москвичей о приближении «барической пилы» Общество, 20:08
Общество ,  
0 

«Аэрофлот» объяснил отказ в полете девушке с собакой-поводырем

«Аэрофлот» AFLT ₽69,22 +0,12% Купить
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

У пассажирки с собакой-поводырем, которой отказали в полете в Великобританию, не было документов для выезда за границу. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

«Задержка вылета из Москвы никак не связана с животным. У пассажиров не оказалось необходимых документов для въезда в Великобританию, поэтому мы не имели права брать их на борт», — говорится в сообщении авиакомпании.

«Аэрофлот» предложил уменьшить размеры багажа
Бизнес
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Спивакова отметила, что сейчас пассажирам помогают с оформлением документов для выезда за границу, на данный момент они находятся в отеле при аэропорте. «Надеемся, что 26 февраля, следующим грузопассажирским рейсом в Великобританию, они улетят», — добавила она.

Как сообщает «Говорит Москва», Анну Александрову, вылетавшую из Уфы в Лондон с пересадкой в Москве, не пустили на борт. У девушки инвалидность первой группы по зрению, ее сопровождает собака-поводырь.

Аэрофлот Уфа Башкирия
Материалы по теме
«Аэрофлот» возобновил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток
Общество
«Аэрофлот» возобновит рейсы в Алма-Ату, Баку и Ереван
Общество
Летевший в Амстердам самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter