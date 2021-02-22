«Аэрофлот» объяснил отказ в полете девушке с собакой-поводырем

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У пассажирки с собакой-поводырем, которой отказали в полете в Великобританию, не было документов для выезда за границу. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова.

«Задержка вылета из Москвы никак не связана с животным. У пассажиров не оказалось необходимых документов для въезда в Великобританию, поэтому мы не имели права брать их на борт», — говорится в сообщении авиакомпании.

Спивакова отметила, что сейчас пассажирам помогают с оформлением документов для выезда за границу, на данный момент они находятся в отеле при аэропорте. «Надеемся, что 26 февраля, следующим грузопассажирским рейсом в Великобританию, они улетят», — добавила она.

Как сообщает «Говорит Москва», Анну Александрову, вылетавшую из Уфы в Лондон с пересадкой в Москве, не пустили на борт. У девушки инвалидность первой группы по зрению, ее сопровождает собака-поводырь.