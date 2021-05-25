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Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

С 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая.

Ранее в правительстве сообщали, что решение о возобновлении авиасообщения с этими странами принято с учетом эпидеомологической обстановки в них.

Из Москвы в Джидду, Канкун и Лиссабон будут вылетать по три рейса в неделю. Два рейса в неделю будут вылетать из столицы в Рейкьявик и Валетту.

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Аэропорт курорта Шарм-эль-Шейх

Россия ограничила международное авиасообщение с другими странами в марте прошлого года из-за риска распространения коронавируса. Постепенно возобновлять полеты за рубеж российские власти начали летом того же года.

По информации Ростуризма, к середине мая авиасообщение было открыто с 28 странами, в том числе с Грецией, Египтом, Кубой, Мальдивами, Сейшелами, Сербией, Германией, Шри-Ланкой, Арменией, Азербайджаном и Белоруссией. Однако в ряде стран, в которые открыты полеты, туристов по-прежнему не готовы принимать или для них действуют строгие ограничения.

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Так, из пяти стран, с которыми Россия возобновляет авиасообщение с 25 мая, российские туристы могли бы поехать на Мальту, в Португалию и Мексику, сказала РБК пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. Однако россиян готова принимать пока только Мексика: на Мальту могут въезжать лишь определенные категории граждан, для туристов она закрыта, как и Португалия, говорила она.

авиасообщение Россия Исландия Мальта Португалия Мексика
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