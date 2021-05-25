Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

С 25 мая Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая.

Ранее в правительстве сообщали, что решение о возобновлении авиасообщения с этими странами принято с учетом эпидеомологической обстановки в них.

Из Москвы в Джидду, Канкун и Лиссабон будут вылетать по три рейса в неделю. Два рейса в неделю будут вылетать из столицы в Рейкьявик и Валетту.

Россия ограничила международное авиасообщение с другими странами в марте прошлого года из-за риска распространения коронавируса. Постепенно возобновлять полеты за рубеж российские власти начали летом того же года.