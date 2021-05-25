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Дело Навального ,  
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Политика Гозмана оштрафовали на ₽20 тыс. за участие в акции 21 апреля

Леонид Гозман
Леонид Гозман (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Гагаринский суд Москвы оштрафовал политика и правозащитника Леонида Гозмана на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции, которая проходила 21 апреля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Гозман оштрафован на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции, проходившей 21 апреля», — сообщили в пресс-службе.

Как написал политик на своей странице Facebook, ему продемонстрировали четыре видеозаписи. «На трех нет никого, похожего на меня. На четвертом я (человек, похожий на меня) в течение двух секунд идет один и молчит. Время записи не совпадает с тем, которое мне инкриминируется», — рассказал Гозман. В протоколе, по словам Гозмана, написано, что он скандировал лозунги. «Спрашиваю судью: «А где все это?» Не дала ответа», — заключил политик.

Гозмана задержали 26 апреля, передавала «Новая газета»,. На него составили протокол по статье об участии в несогласованной акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Изначально он сам пришел в ОВД по Гагаринскому району по просьбе участкового инспектора дать объяснения по поводу заявления в СК о незаконной прослушке его телефонного разговора и передаче записи сотруднику RT Антону Красовскому.

Как рассказал политик в своем блоге на сайте «Эхо Москвы», в отделе полиции ему тогда показали видеозапись от 21 апреля, на которой он идет по Тверской улице. «Это вы, спрашивают? Признаю — я! Стало быть, в несанкционированной акции участвовали? По улице, говорю, шел. Так не участвовали? По улице шел!» — рассказал Гозман. Позже на него составили протокол и отпустили.

В Москве задержали мундепа из-за акции 21 апреля в поддержку Навального
Общество
Юлия Щербакова

Несанкционированные акции прошли 21 апреля в поддержку политика Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иноагентов). Поводом для акции стало ухудшение состояния здоровья Навального, который отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области и держал голодовку, требуя осмотра врачами не из колонии.

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По данным «ОВД-Инфо», за участие в несогласованном митинге 21 апреля по всей России были задержаны 1984 человека. По оценкам МВД, в Петербурге на акцию протеста вышли 4,5 тыс. человек, в Москве — 6 тыс., а в других городах — примерно 3,9 тыс.

Москва Леонид Гозман несанкционированная акция Алексей Навальный новости
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