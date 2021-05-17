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Дело Навального ,  
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В Москве задержали мундепа из-за акции 21 апреля в поддержку Навального

В Москве задержали муниципального депутата района Черемушки Юлию Щербакову по делу об участии в несогласованной акции 21 апреля в поддержку оппозиционера Алексея Навального, в которой, по ее словам, она не участвовала. Об этом Щербакова сообщила РБК.

По ее словам, утром 15 мая к ней уже приходили сотрудники полиции. В понедельник, 17 мая, на выходе из подъезда ее остановили двое участковых. Они вызвали наряд полиции, посадили в машину и привезли в ОВД Черемушки, добавила Щербакова.

«Мне вменяют ч. 5 ст. 20.2 [КоАП России] за участие в мероприятии 21 апреля, при этом меня там не было, я ездила с детьми к зубному врачу. При составлении протокола мне показали две фотографии, на которых изображен другой человек. Я сказала, что это не я, но сотрудник полиции продолжил составлять протокол», — уточнила она.

На акции сторонников Навального в Москве начались задержания
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

После этого ее привезли в Черемушинский суд, где должны назначить заседание. Адвокат Щербаковой приехала в суд.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В Москве и других городах России 21 апреля прошла несогласованная акция протеста в поддержку Навального. По данным «ОВД-Инфо», за участие в несогласованных митингах 21 апреля по всей России были задержаны 1992 человека, больше всего — в Санкт-Петербурге (более 800 человек). МВД официальные данные по числу задержанных не сообщало. 

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По оценкам ведомства, в Петербурге в акции протеста участвовали 4,5 тыс. человек, в Москве — 6 тыс., а в других городах — около 3,9 тыс.
 

Москва задержание акция новости
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