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Гозман обвинил ведущего RT Красовского в «соучастии» в прослушке телефона

Леонид Гозман
Леонид Гозман (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Политик и правозащитник Леонид Гозман после участия в программе на телеканале Russia Today заявил, что его телефонные разговоры прослушивают, с жалобой на незаконную прослушку он обратился в Следственный комитет (СК). Об этом со ссылкой на заявление политика пишет «Новая газета».

По мнению Гозмана, ведущий программы «Антонимы», журналист Антон Красовский знал о содержании его частной беседы с журналистом Игорем Яковенко, с которым Гозман говорил перед визитом на ТВ для участия в передаче Красовского. Гозман попросил СК считать ведущего подозреваемым в соучастии преступлению.

Красовский, в свою очередь, заявил РБК, что никого не прослушивал, и намерен судиться с политиком за клевету.

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Фото:Photo by Kev Costello on Unsplash

По словам Гозмана, до эфира они с Яковенко по телефону обсуждали редакционную политику RT. «Он дал мне очень ценные советы, и я поехал на студию», — сообщил Гозман.

Позднее, в прямом эфире с участием Гозмана на RT, Красовский заявил, что с редакцией телеканала связались «испуганные» сотрудники администрации президента России и предупредили, что политик придет на передачу с «досье» на RT, которое ему передал Яковенко. В то же время Гозман утверждает, что ни он, ни Яковенко о содержании своего телефонного разговора никому не говорили.

Гозман и Яковенко заявили о нарушении своих конституционных прав и подали заявление на имя главы СК Александра Бастрыкина. «Красовский А.В. был кем-то уведомлен о факте наших телефонных разговоров и об их содержании. При таких обстоятельствах получается, что неустановленное лицо или лица нарушили гарантированную Конституцией России тайну наших телефонных переговоров», — говорится в заявлении, которое цитирует «Новая газета». Гомзан и Яковенко попросили возбудить дело по ст. 138 УК (нарушение тайны телефонных переговоров) и допросить Красовского в качестве возможного соучастника.

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РБК направил запрос в СК.

Сам Красовский заявил РБК, что намерен подать в суд на Гозмана за клевету.

«Я не прослушивал Гозмана, и никто из моих сотрудников Гозмана не прослушивал, поверьте. Я вообще не умею прослушивать, не знаю, как это делается. <...> Я думаю, что сейчас мы подадим заявление, обратное заявление на клевету на господина Гозмана. <...>Так что встретимся с господином Гозманом в суде. Я с удовольствием туда приду и все расскажу», — заявил РБК Красовский.

Авторы
Елизавета Ламова, Анна Громова
Леонид Гозман Антон Красовский Russia Today Игорь Яковенко новости
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