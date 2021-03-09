Гозман обвинил ведущего RT Красовского в «соучастии» в прослушке телефона

Леонид Гозман (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Политик и правозащитник Леонид Гозман после участия в программе на телеканале Russia Today заявил, что его телефонные разговоры прослушивают, с жалобой на незаконную прослушку он обратился в Следственный комитет (СК). Об этом со ссылкой на заявление политика пишет «Новая газета».

По мнению Гозмана, ведущий программы «Антонимы», журналист Антон Красовский знал о содержании его частной беседы с журналистом Игорем Яковенко, с которым Гозман говорил перед визитом на ТВ для участия в передаче Красовского. Гозман попросил СК считать ведущего подозреваемым в соучастии преступлению.

Красовский, в свою очередь, заявил РБК, что никого не прослушивал, и намерен судиться с политиком за клевету.

По словам Гозмана, до эфира они с Яковенко по телефону обсуждали редакционную политику RT. «Он дал мне очень ценные советы, и я поехал на студию», — сообщил Гозман.