Полиция ответила на сообщения о брошенном в Москве автомобиле с оружием

Фото: Никита Попов / РБК

В центре Москвы обнаружили автомобиль с двумя предметами, похожими на огнестрельное оружие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

«В районе полудня в службу 02 обратились граждане, сообщившие, что в салоне припаркованного в 1-м Добрынинском переулке автомобиля обнаружены предметы, внешне похожие на огнестрельное оружие», — сказали в полиции.

На место прибыли полицейские. Правоохранители изъяли два предмета, «сходных с огнестрельным оружием», и передали их на экспертизу, начата проверка.

В МВД сказали, что установили владельца машины и сейчас разыскивают его.