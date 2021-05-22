Владельца «Папиных игрушек» арестовали по делу о контрабанде оружия

Владелец московского оружейного магазина «Папины игрушки» Юрий Львовский и руководитель транспортной компании «Иненс ТК» Михаил Кучменко задержаны по подозрению в контрабанде оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Москве при оперативной поддержке сотрудников ФСБ России были задержаны Львовский Юрий Александрович, а также Кучменко Михаил Васильевич», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы сообщили РБК, что Львоского и Кучменко арестовали на два месяца сроком до 19 июля. Там также уточнили, что обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 226.1 УК (контрабанда оружия).

Telegram-канал Baza пишет, что по версии ФСБ, Львовский пересылал свои товары в Белоруссию, Казахстан и другие страны.