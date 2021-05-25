МВД завело административное дело из-за постов Dolce & Gabbana в Instagram

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 73,4 (-0,13) Инвестиции, 14:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 89,95 (+0,27) Инвестиции, 14:04
Зеленский внес закон о создании «национального сопротивления» на Украине Политика, 18:27 Что заставляет людей менять работу и как остановить текучесть кадров Pro, 18:24 Овечкин рассказал о переговорах по новому контракту в НХЛ Спорт, 18:22 Кремль сообщил темы беседы Путина и Байдена на встрече в Женеве Политика, 18:18 В Подмосковье в ДТП погиб 82-летний байкер Общество, 18:13 Данные о розыске Тихановской исчезли из базы российского МВД Политика, 18:10 Представитель Прохорова опроверг травму миллиардера при метании топора Общество, 18:09 #гардероб: как победитель «Евровидения» становится модным инфлюэнсером Стиль, 18:05 Индонезия выпустит собственную национальную цифровую валюту Крипто, 17:58 МВД завело административное дело из-за постов Dolce & Gabbana в Instagram Общество, 17:57 Geely объявила цены на новый кроссовер для России Авто, 17:56 Polymetal вложилась в восстановление леса для снижения выбросов CO₂ Бизнес, 17:55 Власти Туапсе назвали причину разлива нефтепродуктов в Черном море Общество, 17:52 Германия бойкотирует ЧЕ по велотреку в Минске из-за инцидента с самолетом Спорт, 17:50
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

МВД завело административное дело из-за постов Dolce & Gabbana в Instagram

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Полиция возбудила административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за рекламных видео в Instagram бренда Dolce & Gabbana. Сообщение МВД об этом предоставил РБК депутат Госдумы Михаил Романов.

Дело было возбуждено по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних).

«В настоящее время осуществляется административное расследование», — говорится в документе.

Депутат Госдумы пожаловался в Генпрокуратуру на Instagram Dolce & Gabbana
Общество
Фото:Ng Han Guan / AP

Романов также предоставил РБК ответ прокуратуры Санкт-Петербурга. Там заявили, что в ходе проверки выяснилось, что владелец аккаунта Dolce&Gabbana не имеет представительства в России, вследствие этого оснований для проведения административного расследования нет.

29 марта депутат «Единой России» Анатолий Выборный попросил Генеральную прокуратуру проверить Instagram-аккаунт бренда Dolce & Gabbana на предмет нарушения ст. 6.21 КоАП. К тексту своего обращения депутат приложил фотографии, на которых изображены нетрадиционные отношения мужчин, женщин и трансгендеров. Выборный назвал пропаганду нетрадиционных отношений агрессивной.

Читайте на РБК Pro
Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Как Airbnb нашел новый источник дохода в мире без туризма Почему стало не модно быть руководителем Увольнением не отделаетесь: за что финансовому директору грозит тюрьма

В мае прокурор подал заявление в Октябрьский районный суд Петербурга с требованием запретить рекламный ролик бренда, где показаны две целующиеся женщины. В подписи под роликом было сказано, что Dolce & Gabbana поддерживает Trevor Project — организацию по предотвращению самоубийств и кризисному вмешательству для лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров. Тогда суд принял решение оставить заявление без движения до 7 июня.

Позднее прокуратура потребовала запретить второй рекламный ролик Dolce & Gabbana, где целуются двое мужчин.

Проверка прокуратурой была организована по обращению Романова. Он пояснял РБК, что к нему обратился гражданин с жалобой на ролики в социальных сетях Dolce&Gabbana.

МВД реклама Instagram гей-пропаганда видео новости
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Депутат Госдумы пожаловался в Генпрокуратуру на Instagram Dolce & Gabbana
Общество
Прокуратура в Петербурге потребовала запретить видео Dolce&Gabbana
Общество
Прокуратура в Петербурге потребовала запретить второе видео Dolce&Gabbana
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter