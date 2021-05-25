МВД завело административное дело из-за постов Dolce & Gabbana в Instagram

29 марта депутат «Единой России» Анатолий Выборный попросил Генеральную прокуратуру проверить Instagram-аккаунт бренда Dolce & Gabbana на предмет нарушения ст. 6.21 КоАП. К тексту своего обращения депутат приложил фотографии, на которых изображены нетрадиционные отношения мужчин, женщин и трансгендеров. Выборный назвал пропаганду нетрадиционных отношений агрессивной.

В мае прокурор подал заявление в Октябрьский районный суд Петербурга с требованием запретить рекламный ролик бренда, где показаны две целующиеся женщины. В подписи под роликом было сказано, что Dolce & Gabbana поддерживает Trevor Project — организацию по предотвращению самоубийств и кризисному вмешательству для лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров. Тогда суд принял решение оставить заявление без движения до 7 июня.

Позднее прокуратура потребовала запретить второй рекламный ролик Dolce & Gabbana, где целуются двое мужчин.

Проверка прокуратурой была организована по обращению Романова. Он пояснял РБК, что к нему обратился гражданин с жалобой на ролики в социальных сетях Dolce&Gabbana.