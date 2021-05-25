МВД завело административное дело из-за постов Dolce & Gabbana в Instagram
Полиция возбудила административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних из-за рекламных видео в Instagram бренда Dolce & Gabbana. Сообщение МВД об этом предоставил РБК депутат Госдумы Михаил Романов.
Дело было возбуждено по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних).
«В настоящее время осуществляется административное расследование», — говорится в документе.
Романов также предоставил РБК ответ прокуратуры Санкт-Петербурга. Там заявили, что в ходе проверки выяснилось, что владелец аккаунта Dolce&Gabbana не имеет представительства в России, вследствие этого оснований для проведения административного расследования нет.