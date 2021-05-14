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Общество ,  
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Прокуратура в Петербурге потребовала запретить видео Dolce&Gabbana

Прокурор подал заявление в Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга с требованием запретить рекламный ролик, размещенный в аккаунте в Instagram бренда Dolce&Gabbana из-за пропаганды нетрадиционных и отрицания семейных отношений. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

По данным пресс-службы, суд принял решение оставить заявление без движения до 7 июня.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В размещенном ролике Dolce&Gabbana показаны две целующиеся женщины. В подписи к видеозаписи говорится, что бренд поддерживает Trevor Project — организацию по предотвращению самоубийств и кризисному вмешательству для лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров.

РБК обратился за комментарием в компанию Dolce&Gabbana.

В конце марта проверить Dolce&Gabbana на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних просил Генпрокуратуру депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный.

К своему заявлению он приложил фотографии с доказательствами нарушения закона. Сам Выборный тогда назвал агрессивной пропаганду нетрадиционных отношений. По его словам, власти стараются «держать заслон для информационной атаки против наших ценностей».

Положение о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних было принято в 2013 году. Согласно ст. 6.21 КоАП данное правонарушение с использованием интернета наказывается штрафом до 1 млн руб. или приостановлением деятельности юрлица на срок до трех месяцев.

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