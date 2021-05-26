Врачи оценили гипотезу о зевании как предвестнике инфаркта

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Зевание является физиологическим автоматизмом (периодическая самопроизвольная деятельность органа или всего организма без определенной связи с внешними причинами) и не может быть отнесена к надежным предвестникам сосудистых катастроф, заявил РБК руководитель службы «СТОП-инсульт» доктор медицинских наук, профессор Евгений Широков.

Предикторами инсульта или инфаркта миокаода, напомнил медик, являются нарушение артериального давления, сердечная аритмия, гемодинамические расстройства (обмороки, ишемические атаки), однако зевания в их числе никогда не было.

«Один человек в группе зевает, и люди рядом с ним чаще всего тоже начинают зевать. Это говорит о том, что если бы это был механизм, связанный с индивидуальными нарушениями кровообращения, он не мог бы передаваться другим людям», — пояснил эксперт.

Природа этого феномена вообще не до конца понятна. Подобные автоматизмы связаны с раздражением стволовых структур мозга и могут возникать по разным причинам: может быть рефлекторно, но бывает связанным с питанием. Неслучайно зевание иногда проявляется после обильного приема пищи. А иногда проявляется, когда человек хочет спать. Иногда — без видимых причин.