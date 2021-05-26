Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 73,4 (-0,13) Инвестиции, 25 мая, 14:04
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 89,95 (+0,27) Инвестиции, 25 мая, 14:04
В Роспотребнадзоре определили признак сосудистых осложнений из-за COVID Общество, 03:35 Производителям вакцины от COVID-19 предложили упростить возмещение НДС Общество, 03:24 Офис ООН в Женеве пообещал поддержку саммиту Путина и Байдена Политика, 03:13 Врачи оценили гипотезу о зевании как предвестнике инфаркта Общество, 03:00 В Британии умер привившийся от COVID-19 Уильям Шекспир Общество, 02:38 Традиции любви: как проявлять заботу и научить этому детей РБК Стиль и Victory Park, 02:20 Сенатор США заявил о «многомиллиардном подарке» Байдена Путину Политика, 01:42 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 01:41 Ученые оценили возможность увидеть «кровавую суперлуну» в Москве Общество, 01:00 Байден назвал непродуктивным введение новых санкций против Nord Stream 2 Политика, 00:57 Премьер Греции не подтвердил сообщения о сотрудниках КГБ на борту Ryanair Политика, 00:54 Как работает военная ипотека РБК и ПСБ, 00:40 Бельгия заявила о масштабной кибератаке со «шпионскими» целями Политика, 00:07 airBaltic решила приостановить полеты из Риги в Минск Политика, 00:03
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Врачи оценили гипотезу о зевании как предвестнике инфаркта

Фото: China Daily CDIC / Reuters
Фото: China Daily CDIC / Reuters

Зевание является физиологическим автоматизмом (периодическая самопроизвольная деятельность органа или всего организма без определенной связи с внешними причинами) и не может быть отнесена к надежным предвестникам сосудистых катастроф, заявил РБК руководитель службы «СТОП-инсульт» доктор медицинских наук, профессор Евгений Широков.

Предикторами инсульта или инфаркта миокаода, напомнил медик, являются нарушение артериального давления, сердечная аритмия, гемодинамические расстройства (обмороки, ишемические атаки), однако зевания в их числе никогда не было.

Врачи оценили эффективность упражнений для снижения риска инфаркта
Общество
Фото:Артём Геодакян / ТАСС

«Один человек в группе зевает, и люди рядом с ним чаще всего тоже начинают зевать. Это говорит о том, что если бы это был механизм, связанный с индивидуальными нарушениями кровообращения, он не мог бы передаваться другим людям», — пояснил эксперт.

Природа этого феномена вообще не до конца понятна. Подобные автоматизмы связаны с раздражением стволовых структур мозга и могут возникать по разным причинам: может быть рефлекторно, но бывает связанным с питанием. Неслучайно зевание иногда проявляется после обильного приема пищи. А иногда проявляется, когда человек хочет спать. Иногда — без видимых причин.

Доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Курского медицинского университета Рустем Гайфутдинов подтвердил РБК, что зевание не рассматривается как признак, определяющий инфаркт или инсульт.

Медики перечислили ключевые признаки инфаркта
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу Как Airbnb нашел новый источник дохода в мире без туризма Почему стало не модно быть руководителем Увольнением не отделаетесь: за что финансовому директору грозит тюрьма

«Есть много состояний, при которых человек зевает. Зевание — неспецифический признак, говорить, что оно определяет инфаркт, не стоит», — заявил он.

Среди более показательных предикторов он назвал головную боль, головокружение, астенизацию (слабость, потеря способности концентрироваться), очаговые выпадения функций головного мозга, ухудшение функций речи, движения, чувствительности, зрения.

Ранее врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов заявил «Пятому каналу», что зевание может предшествовать инфарктам. «Часто зевающий человек переутомляется, плохо спит, у него много стрессов, и зевота может быть симптомом серьезного заболевания», — поделился он.

Он также указал, что в зевании после плотного приема пищи, перед сном или в душном помещении нет ничего опасного. Но при повышенной частоте зевания рекомендовал обратиться к врачу.

По данным Росстата, в 2018 году от инфаркта умерли 56,9 тыс. человек. Для предотвращения ранних инфарктов Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует рацион питания, включающий фрукты, овощи, блюда из цельного зерна, нежирное мясо, рыбу и бобовые с ограниченным потреблением соли, сахара и жира. Также ВОЗ советует ежедневно в течение получаса заниматься физкультурой, а также воздержаться от употребления табака: сигарет, сигар, трубок или жевательного. Еще ВОЗ подчеркивает важность наблюдения за факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний — рекомендует отслеживать кровяное давление, уровень липидов и сахара в крови.

Врачи инфаркт симптомы новости
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Врачи оценили риск повторно заразиться COVID-19 при высоком титре антител
Общество
Врачи оценили данные о рождении ребенка с антителами от привитой матери
Общество
Врачи объяснили влияние COVID-19 на мозг у пожилых людей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter